Ломаченко спрогнозировал победителя в бою Джошуа - Фьюри

КИЕВ. 18 марта. УНН. Бывший доминирующий боксер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) дал свой прогноз на противостояние супертяжелого веса между Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), в котором определится абсолютный чемпион в данном дивизионе. Слова украинца приводит YouTube-канал SNOWQUEENLA, передает УНН.

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“Если слухи о бое — это правда, то я, честно говоря, ставлю на Тайсона Фьюри. Мне кажется, Тайсон Фьюри ”, - отметил украинец.

Детали

Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как получил его в американца Деонтея Уайлдера, а Джошуа — титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF болгарина Кубрата Пулева (12 декабря).

Напомним

Фьюри и Джошуа договорились и подписали контракт на два боя. Об этом рассказал промоутер Эдди Хирный.