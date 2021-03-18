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Во Франции автомобиль сбил 18 велосипедистов

Во Франции автомобиль сбил 18 велосипедистов

КИЕВ. 18 марта. УНН. Во французском департаменте Луара автомобиль сбил 18 велосипедистив. Один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии, пишет УНН со ссылкой на France Bleu.

Детали

Группа велосипедистов пересекала мост через шоссе вблизи населенного пункта Сен-Жюст-Сен-Рамбер. Во время обгона группы автомобиль не заметил встречной машины, и чтобы избежать столкновения, съехал на людей.

Пострадали по меньшей мере 18 человек: четверо взрослых и 14 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

14-летний мальчик сейчас находится в критическом состоянии в больнице Сен-Этьена. Водителю-нарушителю тоже требовалась помощь врачей.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Франция, велосипедисты
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