Тайвань начнет вакцинацию препаратом AstraZeneca

КИЕВ. 18 марта. УНН. Тайвань завершил проверку своей первой партии вакцин AstraZeneca против COVID-19 и начнет вакцинировать население уже с понедельника, 22 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Первые 117 000 доз вакцины AstraZeneca прибыли на Тайвань в этом месяце и проходили проверки Тайваньской администрацией по вопросам пищевых продуктов и медикаментов.

Вдруг около 60 000 человек стоят в очереди на первые прививки, которые планируют пройти с 22 марта. Тайвань предоставляет приоритет медицинским работникам для получения уколов.

В декабре Тайвань заявил, что согласился приобрести почти 20 млн доз вакцин, в том числе 10 млн - в AstraZeneca.

Напомним

Более десятка европейских стран прекратили использование вакцины на этой неделе из-за опасений относительно ее безопасности, хотя Всемирная организация здравоохранения заявила в среду, что считает, что ее польза превышает риски, и рекомендует продолжать прививки. Однако все же остались государства, продолжают прививки вакциной от AstraZeneca.

По данным ВОЗ, в Тайване зафиксировали 990 случаев коронавируса, 10 человек умерли.