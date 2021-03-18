ФБУ отменила серию за бронзовые награды баскетбольной Суперлиги

КИЕВ. 18 марта. УНН. В рамках внеочередного Исполкома ФБУ были утверждены изменения в Регламент проведения чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд Дивизиона “А” (Суперлига) сезона 2020/2021, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

Было принято решение об отмене серии плей-офф определения 3-го и 4-го мест Чемпионата, зато предусмотреть определение 3-го и 4-го мест в соответствии с позициями, которые заняли команды — претенденты на третье и четвёртое места по результатам регулярного чемпионата.

Сказано, что решение специальным голосованием поддержали 12 членов исполкома, “против” выступило 2 члена, а “воздержался” — 1.

Дополнение

Практика не проведения матчей за бронзовые награды применяется в большинстве европейских баскетбольных первенств.