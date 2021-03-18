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Болельщики смогут посетить финал Лиги чемпионов - ESPN

Болельщики смогут посетить финал Лиги чемпионов - ESPN

КИЕВ. 18 марта. УНН. Источники спортивного телевизионного канала “ESPN” сообщили, что УЕФА уверен в проведении финала Лиги чемпионов 2021 в Стамбуле с участием болельщиков на “Олимпийском стадионе”, сообщает УНН.

Детали

С помощью программы вакцинаций, которые набирают обороты по всей Европе, УЕФА надеется, что сможет позволить ограниченном количестве зрителей посетить стадион во время финала.

Источники сообщили “ESPN” о маловероятность того, что болельщики смогут присутствовать на матчах четвертьфиналов и полуфиналов, но предварительные планы открытия европейского тура в середине мая повысили перспективы Стамбула приветствовать фанатов на стадионе в финальном противостоянии.

Стоит отметить, что болельщики в основном отсутствовали в играх Лиги чемпионов с момента вспышки пандемии в Европе в марте 2020 года, и только небольшое количество клубов играла перед фанатами на групповых этапах соревнований в этом сезоне.

Напомним

Финал прошлого сезона между мюнхенской “Баварией” и “Пари Сен-Жермен” проходил за закрытыми дверями на стадионе “Эстадио да Луш” в Лиссабоне.

Источник: УНН
Теги: футбол
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