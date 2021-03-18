Коронавирусной инфекцией в мире заразилось более 121 млн человек

КИЕВ. 18 марта. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 121 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 121 158 726 человек, из них выздоровели 68 698 845 человек. Количество умерших возросло до 2 680 220

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 605 519), Бразилия (11 693 838), Индия (11 438 734), Россия (4 368 943), Великобритания (4 287 996), Франция (4 169 274), Италия (3 281 810) и Испания (3 206 116).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (538 052), Бразилии (284 775) и Мексике (195 908).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 538 516. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 697 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.