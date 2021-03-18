На 18 марта установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 18 марта. УНН. Национальный банк Украины на 18 марта 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 541.7400 грн;

Серебро - 23.1337 грн;

Платина - 1 070.3780 грн;

Палладий - 2 215.2020 грн.

По сравнению с 17 марта, курс золота и серебра вырос, а платины и палладия - упал.