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В Индии разбился истребитель: погиб капитан ВВС

В Индии разбился истребитель: погиб капитан ВВС

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-21, есть погибший. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС Индии в Twitter.

Детали

Инцидент произошел сегодня утром, 18 марта, на авиабазе в центральной Индии. Самолет МиГ-21 Бизон ВВС Индии загорелся при исполнении учебно-боевой задачи

В результате аварии погиб капитан ВВС Индии. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщал, что истребитель МиГ-21 ВВС Индии в среду потерпел крушение в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Согласно полученной информации, пилот пропал без вести, ведется поисково-спасательная операция.

Напомним

В Турции разбился военный вертолет, 11 человек погибли.

Самолет Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана разбился вблизи Алматы. Четыре человека , находившихся на борту погибли, а двое находятся в тяжелом состоянии.

Источник: УНН
Теги: авиакатастрофа, Индия
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