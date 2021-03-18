В Индии разбился истребитель: погиб капитан ВВС
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-21, есть погибший. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС Индии в Twitter.
Детали
Инцидент произошел сегодня утром, 18 марта, на авиабазе в центральной Индии. Самолет МиГ-21 Бизон ВВС Индии загорелся при исполнении учебно-боевой задачи
В результате аварии погиб капитан ВВС Индии. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
A MiG-21 Bison aircraft of IAF was involved in a fatal accident this morning, while taking off for a combat training mission at an airbase in central India.- Indian Air Force (@IAF_MCC) March 17, 2021
Ранее сообщал, что истребитель МиГ-21 ВВС Индии в среду потерпел крушение в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Согласно полученной информации, пилот пропал без вести, ведется поисково-спасательная операция.
Напомним
В Турции разбился военный вертолет, 11 человек погибли.
Самолет Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана разбился вблизи Алматы. Четыре человека , находившихся на борту погибли, а двое находятся в тяжелом состоянии.