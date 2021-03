В Индии разбился истребитель: погиб капитан ВВС

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-21, есть погибший. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС Индии в Twitter.

Детали

Инцидент произошел сегодня утром, 18 марта, на авиабазе в центральной Индии. Самолет МиГ-21 Бизон ВВС Индии загорелся при исполнении учебно-боевой задачи

В результате аварии погиб капитан ВВС Индии. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

A MiG-21 Bison aircraft of IAF was involved in a fatal accident this morning, while taking off for a combat training mission at an airbase in central India.