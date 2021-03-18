18 марта: какой праздник сегодня

КИЕВ. 18 марта. УНН. 18 марта считается Всемирным днем вторичной переработки. В Украине отмечают День работника налоговой и таможенной дела, а в мире — День Парижской коммуны. Об этих и другие праздники пишет УНН.

Праздники в мире

Всемирный день вторичной переработки впервые возник в 2018 году под эгидой фонда Global Recycling Foundation. Эти мартовские мероприятия во второй декаде месяца имеют традиционный ежегодный характер.

День Парижской коммуны отмечается трудящимися мира в ознаменование победы 18 марта 1871 первой пролетарской революции. Решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую власть было принято 20 февраля 1872 по созыву Генерального совета 1-го Интернационала.

Праздник в Украине

День работника налоговой и таможенной дела Украины отмечается в стране ежегодно 18 марта.

К 2014 году профессиональный праздник налоговиков отмечалось в стране ежегодно 2 июля. Оно было установлено указом президента Украины от 24 октября 2005 года «О Дне работника государственной налоговой службы Украины», учитывая значительную роль государственной налоговой службы Украины в обеспечении реализации налоговой политики государства, и носило название День работника налоговой службы Украины.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня 18 марта верующие чтят память Святого Конона. В церковном календаре это дата памяти священномученика Конона Мандонского (Памфилийскому) - покровителя и защитника огородников, посевов и урожая. Отсюда и название праздника.

Он родился в Вифинии, в селе Изданная, который расположен в 3 километрах от малоазийского города Исаврии (территория нынешней Турции).

Именины

В четверг, 18 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ираида, Андрей, Константин, Кирилл, Конон, Раиса, Юрий, Иван, Марк, Федор.

Приметы

Ясная и теплая погода 18 марта - лето будет теплым или умеренно жарким

Грачи уже гнездятся - через 20 дней можно начинать посевные работы

Если в этот день засыпать навоз на огород - это сулит хороший урожай

Ясная погода 18 марта - града летом не будет

Появились первые подснежники в лесу - примета к тому, что можно начинать пахать

В доме и на полях мыши завелись - жди неурожая

Гнездятся грачи - можно хлеб сеять за три недели

Если босыми ногами в этот день навоз набить, то ноги болеть не будут

Можно 18 марта ухаживать за комнатными растениями, пересаживать розмарин и герань

В этот день в руки вилы возьмешь - примета к тому, что летом будет град.