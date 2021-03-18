В Афганистане взорвали автобус с госслужащими: есть погибшие и раненые

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Афганистане рядом с автобусом с чиновниками прогремел взрыв, три человека погибли. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трагедия произошла в городе Кабула. Злоумышленники заложили бомбу на обочине дороги. В результате взрыва погибли три человека, еще 11 пострадали. Известно, что в транспорте, который арендовало афганское министерство информации и технологий для перевозки работников, находились афганские чиновники.

Взрыв произошел в день, когда правительство Афганистана, "Талибан" и ключевые страны, включая США и Россию, должны собраться в Москве, чтобы упорно снизить уровень насилия для продвижения афганского мирного процесса.

Никто не брал на себя непосредственной ответственности за взрыв, но правительство Афганистана обвинило "Талибан" в проведении кампании убийства против государственных служащих, деятелей гражданского общества и журналистов. "Талибан" отрицает участие в этой кампании.

Напомним

В Афганистане террористы взорвали автомобиль, погибли 8 человек, почти полсотни пострадали.

В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.

В результате взрыва мины в районе Сиби в юго-западной части Пакистана провинции Белуджистан погибли пять человек, еще пять человек пострадали.