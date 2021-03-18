В Одесской области исчезла несовершеннолетная девушка

КИЕВ. 18 марта. УНН. Подольское районное управление полиции в Одесской области разыскивает несовершеннолетнюю девочку. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Детали

Отмечают, что пока неизвестно место нахождения Скорич Татьяны, 2007 года рождения, которая накануне ушла из дома в селе Любомирка и до настоящего времени домой не вернулась.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, длинные темные волосы.

Была одета: в куртку бежевого цвета, серые спортивные штаны, светлые кроссовки с сердечками.

“Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемой, просим сообщить в Подольское райуправление милиции по телефонам (04862) 420-20, (050) 554-20-20 или по спецлинии “102”, — проять в полиции.

Напомним

В Херсонской области нашли тело 7-летней Марии Борисовой, которую разыскивали четыре дня.