В Одесской области исчезла несовершеннолетная девушка
КИЕВ. 18 марта. УНН. Подольское районное управление полиции в Одесской области разыскивает несовершеннолетнюю девочку. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Детали
Отмечают, что пока неизвестно место нахождения Скорич Татьяны, 2007 года рождения, которая накануне ушла из дома в селе Любомирка и до настоящего времени домой не вернулась.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, длинные темные волосы.
Была одета: в куртку бежевого цвета, серые спортивные штаны, светлые кроссовки с сердечками.
“Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемой, просим сообщить в Подольское райуправление милиции по телефонам (04862) 420-20,
Напомним
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