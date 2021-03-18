ВР сегодня продолжит рассмотрение земельных законопроектов с тысячами поправок

КИЕВ. 18 марта. УНН. Верховная Рада Украины в четверг, 18 марта, продолжит рассмотрение законопроектов № 2194 и № 2195, связанных с земельной реформой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.

Детали

Так, проект закона № 2194 имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирование процедур проверки документации по землеустройству.

Проект закона № 2195, среди прочего, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.

В среду народные депутаты два с половиной часа рассматривали поправки к проекту закона № 2194, дойдя до 346-й поправки. Всего к проекту закона подано более 3 000 поправок.

Если Рада все же успеет дойти до других вопросов, на повестке дня стоит ряд законопроектов - такие же, как и накануне.

Дополнение

Во фракции "Слуга народа" не исключают, что для ускорения рассмотрения земельных законов может быть назначено дополнительное заседание парламента.