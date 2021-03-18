Дождь и мокрый снег: прогноз погоды и ситуация на дорогах

КИЕВ. 18 марта. УНН. На утро 18 марта на протяжении прошедших суток запад и юг страны находился под влиянием активного циклона, дождь и мокрый снег продолжатся в течение текущих суток. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 18 марта облачно с прояснениями. В южной и юго-восточной части дождь; на остальной территории небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью на Прикарпатье умеренные осадки.

Ночью и утром на дорогах западной части местами гололедица, на юго-востоке страны местами туман.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура ночью от 1-6° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, на юге страны 3-8° тепла. В Карпатах снег, температура ночью 2-7° мороза.

Ситуация на дорогах

Утром 18 марта 2021 года и на протяжении прошедших суток запад и юг страны находился под влиянием активного циклона. В западных областях наблюдаются осадки в виде мокрого снега с дождем, умеренные осадки на Закарпатье, в Ивано-Франковской и Львовской областях (2-10 см снега), в Карпатах значительный снег, в Винницкой, Кировоградской и Херсонской областях местами дождь; на востоке и юге туман. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.

На большинстве перевалочных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог мокрое, на Вышковском перевале заснеженное.

На дорогах государственного значения проводятся работы по очистке проезжей части от снега, обработке покрытия дорог противогололедными материалами, водоотведению, уборке обочин и мест остановки общественного транспорта.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили дорожники.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 241 единиц техники и 281 рабочих.