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Больше всего рыбы и морепродуктов Украина импортирует из Норвегии

Больше всего рыбы и морепродуктов Украина импортирует из Норвегии

КИЕВ. 18 марта. УНН. Рыба и морепродукты входят в топ-3 основных видов импортируемого в Украину агропродовольства. В 2020 году доля продуктов этой группы в структуре таких поставок в Украину составляла почти 10%, и около трети рыбы и морепродуктов Украина в прошлом году импортировала из Норвегии. Об этом сообщил заместитель директора ННЦ "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Института.

Детали

По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2020 году объемы импорта продукции группы "Рыба, ракообразные и моллюски" составляли 680 млн долл. США, на 5,6% превысив стоимость закупок этого вида агропродовольства в 2019 году, отметил эксперт.

По его словам, Украина закупает преимущественно мороженую, а также свежую или охлажденную рыбу, рыбное филе и различных ракообразных.

Больше всего рыбы и морепродуктов в Украину обычно ввозится из Европы и Северной Америки.

Лидирующую позицию по стоимости поставок этого вида продукции в нашу страну уже более 15 лет подряд удерживает Норвегия. В 2020 году ее стоимостная доля осталась наиболее весомой в отечественном импорте продуктов моря, составив 31,4%, отметил Николай Пугачев.

Значительно меньшие доли в стоимостных объемах поставок рыбы и морепродуктов заняли Исландия (12,5%), США (10,3%), Канада (6,0%), Испания (4,3%), Великобритания (3,6%) и Фарерские острова (3,2%).

Совокупно эти семь стран сформировали в 2020 году более 71% импорта продукции этой группы в Украину, подытожил Пугачев.

Дополнение

Больше всего украинскую рыбу любят в Германии и Дании.

Источник: УНН
Теги: импорт, рыба
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