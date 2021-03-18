Кравчук полностью исключил возможность подачи воды в оккупированный Крым

КИЕВ. 18 марта. УНН. За ситуацию с водой в Крыму, согласно международному праву, несет ответственность оккупант, заявил в интервью “Радио Свобода” первый президент Украины Леонид Кравчук и глава украинской делегации в ТКГ, пишет УНН.

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“Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и уже введен Крым в систему Российской Федерации, стал одним из округов, то теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет — гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия”, — сказал Кравчук.

Первый президент также допускает, что вопрос воды в Крыму будет обостряться и дальше, и не исключает, что Россия будет делать попытки получения воды из материковой Украины путем атак.

“Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь — эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украина поставлять воду — ничего не получится”, — заявил Кравчук.

Контекст

Ранее глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, Леонид Кравчук утверждал, что воду в аннексирован Крым “можно дать в случае гуманитарной катастрофы”.