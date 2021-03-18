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Поставки вооружения агрессором боевикам: в зоне ООС нашли запрещенные боеприпасы производства РФ

Поставки вооружения агрессором боевикам: в зоне ООС нашли запрещенные боеприпасы производства РФ

КИЕВ. 18 марта. УНН. Следователи Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задокументировали в районе ООС очередной факт поставки вооружения страной-агрессором незаконным вооруженным формированиям - в Луганской области обнаружили запрещенные боеприпасы российского производства, которые не находятся на вооружении ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Цитата:

"На территории населенных пунктов Трехизбенка и Крымское Счастьенского района, Екатериновка и Новотошковское Северодонецкого района, где ранее дислоцировались незаконные вооруженные формирования оккупационной администрации РФ, обнаружены боеприпасы российского производства - 3 боевых противопехотных фугасных мины нажимного действия ПМН-2 и фрагмент противопехотной осколочной мины ПОМ-2", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, "средства поражения такого типа не состоят на вооружении ВСУ, они применяются представителями НВФ оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины".

Из-за своих конструктивных характеристик они запрещены международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производстве, передаче противопехотных мин и об их уничтожении, добавили в СБУ.

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется под процессуальным руководством управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Противопехотные фугасные мины нажимного действия ПМН-2 обезврежены взрывотехниками Главного управления Нацполиции в Луганской области на месте.

Дополнение

Офис Генерального прокурора недавно подготовил информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге относительно серьезных нарушений международного гуманитарного права со стороны представителей оккупационных администраций РФ на территории Луганской области - в частности, обстрелов гражданских объектов.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, прокуратура, вооружение, ООС, Луганск и Луганская область
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