Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,70 0,0453  EUR: 32,99 0,0221 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Технологии
Архив
12270

Apple представит обновленную линейку iPad Pro уже в апреле - СМИ

Apple представит обновленную линейку iPad Pro уже в апреле - СМИ

КИЕВ. 18 марта. УНН. Американская компания Apple Inc планирует анонсировать обновленную линейку iPad Pro уже в апреле этого года. Об этом сообщается на информационной платформе Bloomberg, передает УНН.

Детали

Компания Apple Inc представит линейку уже обновленных iPad Pro в апреле этого года. Сообщается, что у устройств будет лучший процессор, отвечающий самому мощному чипу М1, а также усовершенствованные камеры. В планах компании фигурирует разработка мини-светодиодного экрана (яркий и с большим коэффициентом контрастности).

"Новые модели будут похожими на нынешние iPad Pro и иметь те же размеры 11-дюймового и 12,9-дюймового экранов", - отмечает Bloomberg.

Также известно, что обновленные iPad Pro не потребуют новых зарядных устройств.

Конкретная дата выхода линейки сейчас не известна, вероятно, планы анонсирования iPad Pro именно в апреле изменятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Великобритании начали антимонопольное расследование в отношении Apple

Источник: УНН
Теги: Apple
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.