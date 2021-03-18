Apple представит обновленную линейку iPad Pro уже в апреле - СМИ

КИЕВ. 18 марта. УНН. Американская компания Apple Inc планирует анонсировать обновленную линейку iPad Pro уже в апреле этого года. Об этом сообщается на информационной платформе Bloomberg, передает УНН.

Детали

Компания Apple Inc представит линейку уже обновленных iPad Pro в апреле этого года. Сообщается, что у устройств будет лучший процессор, отвечающий самому мощному чипу М1, а также усовершенствованные камеры. В планах компании фигурирует разработка мини-светодиодного экрана (яркий и с большим коэффициентом контрастности).

"Новые модели будут похожими на нынешние iPad Pro и иметь те же размеры 11-дюймового и 12,9-дюймового экранов", - отмечает Bloomberg.

Также известно, что обновленные iPad Pro не потребуют новых зарядных устройств.

Конкретная дата выхода линейки сейчас не известна, вероятно, планы анонсирования iPad Pro именно в апреле изменятся.

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