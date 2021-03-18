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Зеленский встретился с президентом Литовской Республики

Зеленский встретился с президентом Литовской Республики

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, передает УНН.

Детали

Так, состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и госпожи Елены Зеленской с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и госпожой Дианой Науседенэ в Киеве.

Добавим, что сегодня в 13:10 запланирована церемония подписания украинско-литовских двусторонних документов.

Дополнение

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 19 марта, выступит в Верховной Раде.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ожидает личное участие Президента Литвы в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите “Крымской платформы”, которые пройдут в Киеве в августе 2021 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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