Зеленский встретился с президентом Литовской Республики

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, передает УНН.

Детали

Так, состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и госпожи Елены Зеленской с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и госпожой Дианой Науседенэ в Киеве.

Добавим, что сегодня в 13:10 запланирована церемония подписания украинско-литовских двусторонних документов.

Дополнение

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 19 марта, выступит в Верховной Раде.



Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ожидает личное участие Президента Литвы в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите “Крымской платформы”, которые пройдут в Киеве в августе 2021 года.