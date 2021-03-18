Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,70 0,0453  EUR: 32,99 0,0221 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
13875

Европейские COVID-сертификаты планируют выдавать не только вакцинированным, но и тем, кто переболел

Европейские COVID-сертификаты планируют выдавать не только вакцинированным, но и тем, кто переболел

КИЕВ. 18 марта. УНН. Европейский Союз разработает COVID-сертификатов не только для вакцинированных, но и для тех, кто переболел, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Европейской комиссии.

Детали

Так называемый “зеленый сертификат” будет выдаваться в электронном или бумажном виде и будет означать, что человек вакцинирован, переболел COVID-19 или имеет отрицательный тест на болезнь.

“Цифровой „зеленый сертификат“ будет охватывать три типа — сертификаты о вакцинации, сертификаты тестов (тест NAAT/RT-PCR или экспресс-тест на антигены) и сертификаты для лиц, излечившихся от COVID-19”, — отмечает Еврокомиссия.

Там также сообщили, что “зеленые сертификаты” потребуются при поездках в ЕС. Такая политика вводится, чтобы не дискредитировать тех лиц, которые не вакцинированы.

Дополнение

Напомним, эпидемиолог Александр Карловский считает, что паспорта иммунитета надо выдавать не после прививки, но и после теста на иммунитет к COVID-19 — всем, кто переболел и имеет антитела.

Также напомним, что кроме ИФА-тестов на антитела первыми в Украине, украинские ученые “Диапроф-Мед” разработали еще и ИФА-тест на поствакцинальный иммунитет к COVID-19, который может определять в крови титры именно нейтрализующих антител, выработка которых является целью каждой вакцины. Таким образом, каждый человек может лично узнать, насколько эффективна в его случае была вакцина от COVID-19 и выработался ли у него адекватный иммунный ответ на нее.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.