Степанов считает, что волна COVID-19 продлится до конца апреля

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украине пока не нужен локдаун, а также, что тяжелый период с заболеваемость COVID-19 продлится до конца апреля. Об этом глава Минздрава сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

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"У нас есть тяжелый период COVID-19 - это не игрушки, это не шутки. Этот трудный период у нас точно будет длиться где-то почти до конца, до конца апреля", - сказал Степанов.

Детали

Глава Минздрава также заявил, что в Украине пока не будут вводить локдаун из-за вспышки коронавируса.

"Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантинные ограничения, действующие на территории региона, чтобы не допустить "красного" уровня. Если область перешла на "красный" уровень эпидопасности, важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения", - сказал Степанов.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 000, что больше всего с начала года. Болеют на сегодня в стране 230 633 человека, за сутки количество активных больных выросло на 8272 человека.

С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 26 февраля в Ивано-Франковской, с 1 марта на территории Черновицкой области, с 3 марта на территории Житомирской области, а с 8 марта на территории Закарпатской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.