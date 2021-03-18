Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,70 0,0453  EUR: 32,99 0,0221 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4065

Верещук: конфликт на Донбассе надо решать политико-дипломатическим путем

Верещук: конфликт на Донбассе надо решать политико-дипломатическим путем

Ирина Верещук

КИЕВ. 18 марта. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала конфликт на Донбассе и рассказала, как его надо решать, передает УНН.

По ее словам, приоритет государства - политико-дипломатический путь.

Цитата:

"Центр Разумкова, последняя социология показывает, что 75% украинцев беспрекословно доверяют нашей армии. Я среди них, я верю в боевой дух, в силу опыта и силу профессионализма наших военных. Поэтому готовимся защищать наше государство, ни шагу назад, но все пути будем применять", - сказала нардеп в эфире "Ток-шоу № 1 Василия Голованова".

Дополнение

Верещук обвинила Россию в провокациях во время переговорного процесса.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.