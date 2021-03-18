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Похищение врача-онколога с собственного двора: двух человек приговорены к 7 и 9 лет лишения свободы

Похищение врача-онколога с собственного двора: двух человек приговорены к 7 и 9 лет лишения свободы

КИЕВ. 18 марта. УНН. Святошинский районный суд Киева признал виновными двух лиц за похищение с собственного двора врача-онколога и содержание ее в арендованном гараже, требуя у родственников 200 тысяч долларов выкупа за ее освобождение. Лица приговорены к 7 и 9 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Цитата

“При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора приговором Святошинского районного суда города Киева двое человек признаны виновными в похищении человека, краже, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 УК Украины). Им назначено наказание — семь и девять лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что прокуроры в суде доказали, что осенью 2017 года мужчина и женщина, действуя по предварительному сговору, похитили из собственного двора врача-онколога и удерживали ее в арендованном гараже, требуя у родственников 200 тысяч долларов США выкупа за ее освобождение. Кроме того, они угнали автомобиль и личные вещи потерпевшей.

Дополнение

Офис генпрокурора сообщил о раскрытии резонансного похищения экс-руководителя “Нефтегаздобычи” в 2012 году.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Украина
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