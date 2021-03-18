Локдаун в Киеве: Ткаченко потребовал от Кличко компенсацию убытков для культуры

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины в связи с введением локдауна в Киеве посоветовало городской власти предложить компенсацию за убытки культуры. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, передает УНН.

Цитата:

"Ситуация напряженная. Хотя оранжевая зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта - однозначно, спорное решение... Принимая подобное, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки культуры. От МКИП мы готовы поделиться опытом с КГГА и подсказать, как внедрить механизм компенсаций", - написал министр.

Детали

По словам Ткаченко, именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санэпидем ограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии COVID-19.

"Господин мэр, почему в этих условиях остается работать общественный транспорт - не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства, мы готовы помочь", - добавил Ткаченко.

Что было раньше

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня объявил, что в столице с 20 марта на три недели будут введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

Будет запрещена:

• Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

• Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

• Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

• Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

• Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).