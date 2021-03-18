В СНБО обсудили возможность изменений в протокол лечения COVID-19

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось совещание по актуальным вопросам оказания медицинской помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба аппарата СНБО, передает УНН.

Детали

Так, участие в совещании под председательством заместителя Секретаря СНБО Украины Алексея Соловьева приняли ведущие отечественные ученые и врачи.

Отмечается, что при обсуждении, особое внимание участники уделили вопросу актуализации подходов к лечению больных коронавирусной болезнью с учетом мирового опыта и с учетом подтверждения циркуляции в Украине мутировавших штаммов коронавируса, которые происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Эксперты отметили, что клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась - увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто продолжается более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменение характера осложнений, отмечают в пресс-службе.

В этом контексте, сообщили в аппарате, эксперты "выразили мнение о целесообразности внесения актуальных изменений в отечественный протокол лечения коронавирусной болезни, в частности, в части проведения антикоагулянтной терапии".

"Сейчас весь мир находится в процессе поиска эффективных препаратов, и мы тоже должны двигаться в этом направлении", - отметил Соловьев, подчеркнув, что в аппарате СНБО проанализируют информацию из доступных протоколов лечения других стран, и с учетом практического опыта отечественных ученых будут подготовлены предложения для имплементации лучших мировых практик оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Другие вопросы

Заместитель Секретаря СНБО также отметил, что в аппарате осуществляется постоянный мониторинг ситуации по распространению коронавирусной болезни в Украине и мире и динамики нагрузки на национальную систему здравоохранения.

По его словам, в течение последнего месяца значительно увеличилась нагрузка на медицинскую систему Украины, в частности, в ее Западном и Центральном регионах.

"... При условии сохранения такой динамики может случиться, что органам местного самоуправления нужно будет готовиться к увеличению количества коек с кислородом", - отметил он, подчеркнув необходимость адекватного реагирования на ситуацию, в частности, путем введения более жестких карантинных ограничений и более эффективной организации медицинской помощи на уровне общин.

Справка

В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 тысяч, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки 4,37 тысячи.