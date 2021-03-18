Пашинян назвал дату проведения досрочных выборов в Армении

КИЕВ. 18 марта. УНН. Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня, заявил в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян, передает УНН.

Детали

“Сегодня состоялась моя встреча с руководителем (оппозиционной) фракции „Процветающая Армения“ Гагиком Царукяном. На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — это внеочередные парламентские выборы”, — написал он.

В принятии решения премьер-министр также опирался на обсуждение вопроса с президентом Армении Арменом Саркисяном, правящей парламентской фракцией “Мой шаг” и руководителем оппозиционной парламентской фракции “Светлая Армения” Эдмоном Марукяном, говорится в посте.

События ранее

В четверг на брифинге министр окружающей среды, член правления партии Никола Пашиняна “Гражданский договор” Романос Петросян заявил, что власти Армении в ближайшее время объявят дату проведения досрочных парламентских выборов.