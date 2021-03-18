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Рост провокаций и попытки сорвать перемирие: Зеленский обсудил с президентом Литвы ситуацию на Донбассе

Рост провокаций и попытки сорвать перемирие: Зеленский обсудил с президентом Литвы ситуацию на Донбассе

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа отметили тревожные тенденции ситуации по безопасности на Востоке Украины и торможения прогресса реализации Минских соглашений Россией. Об этом заявил Зеленский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы отметили сегодня тревожные тенденции ситуации безопасности на Востоке Украины. Рост провокаций и попыток сорвать перемирие, отсутствие прогресса, торможение прогресса реализации Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Это доказывает необходимость более решительной реакции международного сообщества на это поведение", - рассказал Зеленский.

Детали

Также Президент Украины поблагодарил литовского коллегу за позицию Литвы по усилению международных санкций против России, которые должны храниться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины.

Дополнение

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 19 марта, выступит в Верховной Раде.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Литва, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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