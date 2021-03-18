"Ситуация близка к критическому уровню": Львовская область решила усилить карантин

КИЕВ. 18 марта. УНН. Органам местной власти во Львовской области рекомендуют с 19 до 29 марта ввести в области ряд дополнительных карантинных мероприятий с возможным продлением - в связи с ростом в области количества заболеваний COVID-19. Такое решение сегодня, 18 марта, приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

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"Усиление карантина неотвратимо. В соответствии с действующими положениями постановления Кабмина № 1236, решение о введении "красной" зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС. В то же время эпидситуация сегодня близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение, что дополнительно к карантинным ограничениям, определенных вышеуказанным постановлением от 9 декабря, для "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности, рекомендовать руководителям органов местного самоуправления установить на административных территориях дополнительные ограничения", - подчеркнул первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годык.

Какие запреты предусматриваются:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме приема посетителей в учреждениях, указанных в подпункте 4 настоящего пункта;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;



торговой деятельности с осуществлением адресной доставки заказов;



осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;



выполнения работ по сбору и заготовке отходов;



осуществления деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг, осуществляется по предварительной записи;

прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществлением кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием;

прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников;

работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков.

Детали

Заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко отметил, что вчера подписал распоряжение об увеличении количества койкомест в опорных медицинских учреждениях.

"С городом работаем, чтобы обеспечить надлежащее функционирование этих учреждений... Пока ситуация с госпитализацией не является критической. Остро стоит вопрос кислородного обеспечения, каждая ковидная больница находится на контроле профильного департамента. К сожалению, количество кислородозависимых пациентов растет, особенно если раньше это были люди старшего возраста, то сегодня ситуация изменилась, есть дети, подключенные к ИВЛ. На определенных админтерриториях, где очень высокие показатели больных. Поэтому рекомендуем главам ОТО, где есть превышенные показатели по эпидситуации, принимать дополнительные меры в части ограничений", - отметил Иван Собко.

В рамках заседания полиции, продпотребслужбе в области поручили усилить контролирующие меры по соблюдению противоэпидемических мероприятий на административных территориях области.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 000, что больше всего с начала года. Болеют на сегодня в стране 230 633 человека, за сутки количество активных больных выросло на 8272 человека.

С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 26 февраля в Ивано-Франковской области, с 1 марта на территории Черновицкой области, с 3 марта на территории Житомирской области, а с 8 марта на территории Закарпатской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.