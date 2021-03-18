Путин отреагировал на слова Байдена детской "дразнилкой"

КИЕВ. 18 марта. УНН. Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Джо Байдена, назвавшего президента РФ убийцей. Речь об этом зашла во время видеоконференции Путина с так называемой “общественностью Крыма”, передает УНН со ссылкой на федеральные телеканалы РФ.

Детали

“Мы действительно с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: „Будьте здоровы“. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое”, — сказал Путин.

Глава Кремля также добавил, что: “Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что бы хотел сказать... В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути”.

Резюмировать свои слова Путин решил поговоркой: “И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: „Кто как обзывается, тот так и называется“. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще”.

Контекст

Сегодня днем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина можно назвать “очень плохими”.

“Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США”, — заметил Песков в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Байдена.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет “заплатить цену” в связи с попытками вмешательства Москвы в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина “убийцей” (killer).

Позже в тот же день посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.