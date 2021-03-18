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Новые потери на Донбассе: в районе Пивденного погиб военный

Новые потери на Донбассе: в районе Пивденного погиб военный

КИЕВ. 18 марта. УНН. В районе населенного пункта Пивденное в зоне ООС в четверг, 18 марта, в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает оперативно-тактические группировки "Север" в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня, 18 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из артиллерийского вооружения и автоматического оружия недалеко от населенного пункта Пивденное... В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

Детали

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Дополнение

За прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
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