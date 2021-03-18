Мы "перекроем кислород" всем людям, которые разрушают независимость Украины - Зеленский

КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинская власть "перекроет кислород" всем людям, которые разрушают независимость страны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

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"У нас оккупация, вы прекрасно знаете территории, аннексия с Российского стороны и очень мощная, серьезная, информационная война внутри нашей страны. Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень проста: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями", - сказал Зеленский комментируя введение санкций против некоторых украинских телеканалов Медведчука.

По его словам, санкции являются действиями, которые направлены против людей, пытающихся разрушить независимость Украины.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из=за финансирования терроризма.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новини", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. Под санкции попали: "Нові комунікації" - ZIK, "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" - "ПАРТНЕР ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "ТВ ВИБІР"- 112 канал, "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" - основатель Тарас Козак, "Аріадна ТВ" - владелец Тарас Козак.

3 февраля Зеленский сначала прокомментировал введенные им санкции против телеканалов "ZIK", "NEWSONE" и "112", заявив, что Украина "решительно поддерживает свободу слова", а примененные ограничения - "трудное решение".

А потом заявил, что для этого были "конкретные основания", но почему-то не назвал их.