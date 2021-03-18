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Зеленский: скоро появится понимание, когда состоится встреча "нормандской четверки"

Зеленский: скоро появится понимание, когда состоится встреча "нормандской четверки"

КИЕВ. 18 марта. УНН. В ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Я считаю, что в ближайший срок должно появиться понимание, когда лидеры "нормандской четверки" встретятся. Но параллельно я готов встретиться отдельно со всеми лидерами "нормандской четверки" и с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины... чтобы война на востоке закончилась", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) может состояться уже в апреле.

Зеленский заявлял, что в случае, если "нормандская" встреча не состоится, то он найдет другой формат переговоров с каждой из сторон.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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