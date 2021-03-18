Бил своего 3-летнего сына по голове, потому что тот не хотел кушать: в Черниговской области осудили отца

КИЕВ. 18 марта. УНН. За избиение трехлетнего сына и домашнее насилие отца ребенка, жителя поселка Серебряный, что в Черниговской области, приговорен к 4-х месяцам ареста. Об этом сообщает в прокуратура Черниговской области, пишет УНН.

Детали

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в декабря 2020 года 35-летний мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов по голове своему трехлетнему сыну. В результате избиения ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины на лице. На суде отец объяснил, что побил сына, потому что тот не хотел есть.

Ювенальными прокурорами было поддержано обвинение в уголовном производстве по обвинению 35-летнего жителя пгт. Серебряного в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья).

Однако, как оказалось, мужчина уже неоднократно проявлял агрессию. Ранее он уже был осужден за систематическое домашнее насилие в отношении своей жены. И приняв во внимание этот факт Сребнянский районный суд определил ему наказание в виде 4 месяцев за решеткой.

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