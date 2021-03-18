“Кто сказал, что яд на полях это нормально”: зоозащитник призвал Госпродпотребслужбу и экоинспекцию взять ответственность за массовую гибель птиц
Александр Тодорчук
КИЕВ. 18 марта. УНН. Любой яд на полях, для грызунов он или нет, смертельно опасен для людей. Сегодня возле херсонского заповедника “Аскания - Нова” умирают “краснокнижные” птицы, а завтра не исключено, что отравятся дети. Об этом в комментарии УНН заявил зоозащитник Александр Тодорчук.
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“Когда мы говорим, что яд для грызунов – это нормально, то это, в принципе, странная формулировка. Это яд, смертельный яд. Нам нужно понимать, что если на поле этот яд съесть мышь, птица или ребенок – в зависимости от дозы они все могут умереть. Не существует специального яда”, - говорит зоозащитник.
Детали
В Украине практически отсутствует какое-либо регулирование продажи и оборота ядов, и что главное – контроля за ними и фермерами, продолжил он.
“Как бы грустно это не звучало, но, к сожалению, птицы – единственные, кто на себе “проверяют” эти поля, поэтому пока органы власти не возьмутся за свою работу это будет продолжаться регулярно. Если Госпродпотребслужба, Госэкоинспекция говорят, что есть яды, которые разрешены к употреблению, то они должны нести ответственность и за смерти от этих ядов редчайших птиц и потенциально, не дай Бог, людей.
Вопрос их ответственности – пусть объясняют, почему это вообще позволено. Такого быть не должно. Доступ к ядам – это вообще ужасная история, уже не говоря о том, что это методы “пещерного века”. Поэтому вопрос к ним: кто должен нести ответственность за уничтожение фауны и возможную угрозу людям и кто позволяет эти яды? Те, кто закрывает на это глаза и те, кто ничего не делает в правоохранительных органах – тоже несут ответственность. Все эти органы украинцы содержат за свой счет”, - подчеркнул зоозащитник.
С начала года на полях Украины отравилось более 1500 птиц
В январе 2021 года стало известно, что на территории заповедника “Аскания-Нова” массово погибли журавли и другие “краснокнижные” птицы. Вероятная версия произошедшего – отравленное зерно, разбросанное фермерами по полям для борьбы с грызунами. В конце февраля директор заповедника сообщил в правоохранительные органы о новых случаях гибели птицы. Но с того времени по сейчас массовая гибель птицы в зоне заповедника не прекратилась.
Реакция Госпродпотребслужбы
Пока глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая отчитывалась о проведенных ее ведомством мероприятиях, вчера 17 марта стало известно об очередной массовой гибели птицы. Сколько это будет продолжаться – неизвестно. Директор заповедника считает инцидент международного масштаба – вскоре через заповедник будут лететь перелетные птицы и сколько их погибнет – страшно представить.
Магалецкая тем временем переводит вину на парламент, мол, в Украине несовершенное законодательство в части регулирования оборота ядов и необходимо усиливать ответственность.