"Роман" 8-летней девочки с 13-летним парнем: аккаунты "юных блогеров" заблокировано

КИЕВ. 18 марта. УНН. Соцсеть LIKEE заблокировала аккаунты 8-летней модели и 13-летнего блогера, которые ранее объявили, что у них “роман”. Об этом написал в Facebook Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба, передает УНН.

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"Чрезвычайно важно, чтобы социальные сети сознательно относились к контенту, который в них распространяется, в частности контенту с участием детей. После инцидента, который получил резонанс, аккаунты "юных блогеров" в сети LIKEE заблокировано. Поступило сообщение от официального представителя сети, что они возмущены таким контентом", - сообщил детский омбудсмен.

Детали

Омбудсмен считает, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние.

Контекст

Среди пользователей соцсетей вызвала возмущение обнародованная в эти выходные информация об "отношениях" девочки 8 лет и ее 13-летнего парня. Обеспокоил украинцев не столько факт "романа", сколько контент, который публиковали юные блогеры - полуобнаженные фото детей и их поцелуи на камеру собирали тысячи лайков и просмотров.

В соцсетях возмущены в частности поведением матери девушки, которая, по сообщениям некоторых пользователей, активно занимается имиджем своего ребенка.

По мнению психолога, такой "роман" юных блогеров не является нормой и может стать психоэмоциональной травмой для детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба сообщил, что обратился в Министерство внутренних дел, Генпрокуратуру и киберполицию из-за распространенной в соцсетях информации о "романе" 8-летней блогера и ее 13-летнего парня, а также соответствующего контента.

Кроме того, Кулеба заявил, что регулировать контент в соцсетях, который может навредить детям, можно с помощью законодательных изменений, а также усиления роли правоохранителей.

16 марта полиция сообщила, что открыла производство о распространении порнографии в связи с тем, что 8-летняя модель и 13-летний блогер объявили, в социальных сетях, что у них начался "роман".