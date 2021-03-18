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Лину Костенко хотят выдвинуть на Нобелевскую премию в 2022 году

Лину Костенко хотят выдвинуть на Нобелевскую премию в 2022 году

КИЕВ. 18 марта. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддерживает кандидатуру украинской писательницы Лины Костенко для выдвижения на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы и писательницы Лины Костенко", - сообщила нардеп Евгения Кравчук по итогам работы комитета накануне.

Добавим

В прошлом году Нобелевский комитет Шведской академии присудил премию по литературе 2020-го американской поэтессе Луиз Глюк.

Премия присуждена с формулировкой "за безошибочный поэтический голос, своей строгой красотой делающий индивидуальное существование универсальным".

Для справки

Нобелевская премия в области литературы - самая престижная международная литературная премия в мире. Создана вместе с четырьмя другими Нобелевскими премиями по завещанию Альфреда Нобеля в 1895 году, вручается с 1901 года.

Источник: УНН
Теги: литература, Нобелевская премия
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