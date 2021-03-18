Авария сухогруза в Черном море: спасенные моряки вернулись в Украину

КИЕВ. 18 марта. УНН. Спасенные украинские моряки-члены экипажа судна “Volgo Balt 179”, затонувшего в Черном море, вернулись на Родину. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии, передает УНН.

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"Сегодня, 18 марта 2021, украинские моряки-члены экипажа судна "Volgo Balt 179" в сопровождении сотрудников Посольства Украины в Румынии прибыли на пункт пересечения границы Рени (Украина)", - сообщили в посольстве.

Детали

По данным дипломатов, после оформления въезда на территорию нашего государства, украинские граждане организовано последовали в г. Одесса, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна "Volgo Balt 179".

Состояние здоровья всех десяти спасенных украинских моряков удовлетворительное, сообщили в посольстве.

Во время пребывания на территории Румынии, члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки на родину.

Контекст

В Черном море у берегов Румынии 11 марта затонул сухогруз "Volgo Balt 179", на котором находилось 13 украинцев, два человека погибли.

По данным Посольства Украины в Румынии, из 13 членов экипажа судна "Volgo-Balt 179" (все граждане Украины) 2 человека погибли - капитан судна и электромеханик. Старший помощник капитана пропал без вести. Спасательно-поисковая операция продолжается. На место происшествия отправился фрегат ВМС Румынии и военный вертолет. 10 граждан спасены. Впоследствии румынская компания Grup Servicii Petroliere объявила, что прекратила поиски пропавшего моряка в Черном море.

Утром 12 марта спасенные с затонувшего сухогруза в Черном море украинские моряки прибыли в порт Констанцы в Румынии.