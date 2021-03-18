Провела без движения почти сутки: в Калуше женщина застряла в коллекторе теплотрассы

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Ивано-Франковской области чрезвычайники спасли женщину, застрявшую в коллекторе теплотрассы. Об этом сообщается на информационной платформе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В городе Калуш Ивано-Франковской области спасатели помогли женщине, которая застряла в коллекторе теплотрассы. Женщина около суток находилась в неподвижном состоянии.

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"18 марта в 9:20 в Службу спасения от прохожего поступило сообщение о том, что в городе Калуш на улице Стуса человек застрял коллекторе и не может самостоятельно выбраться. На место вызова немедленно направили отделение военизированного горноспасательного отряда города Калуш", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Известно, что женщину удалось освободить с помощью перфоратора и доставлено в больничное учреждение.