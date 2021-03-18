Суд оправдал экс-нардепа Пашинского

КИЕВ. 18 марта. УНН. Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал народного депутата Украины V-VIIІ созывов Сергея Пашинского по делу об огнестрельном ранении жителя Киевской области Вячеслава Химикуса. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Пашинского Андрей Федур.

Детали

Так, адвокат подтвердил, что сегодня суд оправдал Пашинского по делу об огнестрельном ранении Химикуса.

Добавим, что адвокат Химикуса Марина Паринова сообщала, что он принял решение об отзыве гражданского иска.

Что было раньше

Прокуратура настаивала в суде на семилетнем сроке наказания для экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный Фронт"), который стрелял в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса, за что тот получил компенсацию и отказался от претензий к Пашинскому.

Житель Киевской области Вячеслав Химикус, в которого стрелял бывший народный депутат Сергей Пашинский, принял решение отозвать гражданский иск, сообщила его адвокат Марина Паринова.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат получил собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Позже Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.