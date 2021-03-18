Олимпиада-2020: организаторы Игр в Токио обсудят присутствие иностранных болельщиков 20 марта

КИЕВ. 18 марта. УНН. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио 20 марта проведут встречу в онлайн-формате, чтобы обсудить возможность допуска иностранных зрителей на спортивные объекты во время соревнований. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo, пишет УНН.

Детали

Дата встречи была сдвинута на более ранний срок. Ранее Kyodo сообщало, что она должна была пройти 22 марта. Во встрече примут участие руководство Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, правительство Японии, администрация Токио и оргкомитет Игр.

Правительство Японии, по данным агентства, уже фактически приняло решение проводить Игры без иностранных болельщиков. Такой же позиции, согласно опросам общественного мнения, придерживаются и сами японцы.

Контекст

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС до 21 марта.

Однако даже после полного снятия режима ЧС МИД Японии на какое-то время сохранит запрет на выдачу новых виз иностранцам. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.

Согласно статистике ВОЗ — в Японии 451 186 случаев заболевания, 8 717 человек погибли.