Представитель Грузии на Евровидении-2021 попал в скандал из-за поста о конкурсе

КИЕВ. 18 марта. УНН. Грузинский представитель на Евровидении 2021 Торнике Кипиани спровоцировал скандал в сети своим пост. Об этом сообщает пресс-служба Евровидения в Украине, пишет УНН.

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"Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу Евровидение для продвижения песни. Я оставлю это здесь, и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но если кто скажет что-то негативное о вступлении - я маю тр**** ну вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне", - говорится в заметке певца.

Детали

Эти слова разгневали пользователей соцсетей и спровоцировали множество комментариев, в которых говорилось о том, что певца следует лишить участия в песенном конкурсе.

Предлагаем Вам прослушать песню, с которой Кипиани планирует выступить на песенном конкурсе в этом году.

Добавим

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). 18 марта 2020 Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.

Украину на конкурсе в этом году будет представлять группа Go_A с песней "Шум".