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Новости: Криминал и ЧП
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В Одесском порту на судне не обнаружили взрывчатку

В Одесском порту на судне не обнаружили взрывчатку

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Одесском морском порту на судне никаких взрывных устройств обнаружено не было. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Цитата:

"Во время проверки судна никаких взрывных устройств обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Что было раньше

Неизвестные сообщили о заминировании на судне, которое находится в Одесском морском порту.

Дополнение

В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, порт, минирование
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