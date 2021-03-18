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Суд принял отказ от жалоб Микитася и прокурора, которые могли вернуть дело Татарова в НАБУ

Суд принял отказ от жалоб Микитася и прокурора, которые могли вернуть дело Татарова в НАБУ

КИЕВ. 18 марта. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла апелляционное производство по жалобам об отмене решения суда первой инстанции об обязательствах Офиса Генпрокурора забрать в НАБУ и САП дело заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, 18 марта Апелляционная палата ВАКС рассмотрела заявления об отказе от апелляционных жалоб, поданных прокурором САП, одним из подозреваемых экс-нардепом Максимом Микитасем и его защитником на решение следственного судьи Печерского районного суда, которым Офис генпрокурора обязали забрать в НАБУ и САП дело Татарова.

Цитата

"По результатам рассмотрения указанных заявлений суд принял отказ прокурора, подозреваемого и его защитника от их апелляционных жалоб на постановление следователя судьи Печерского районного суда г. Киева от 14.12.2020 и закрыл апелляционное производство", - говорится в сообщении.

Дополнение

14 декабря 2020 года Печерский районный суд Киева обязал ОГПУ забрать у НАБУ и САП дело Татарова.
Офис Генерального прокурора Украины передал дело, в котором фигурирует Татаров, из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности Украины.

Как сообщалось, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря 2020 года в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась (ч.3 ст. 369 УК Украины).

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, НАБУ
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