Британский регулятор призвал продолжать вакцинироваться препаратом AstraZeneca

КИЕВ. 18 марта. УНН. Регулятор Великобритании подтвердил, что люди должны продолжать получать вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом AstraZeneca, и преимущества вакцины намного перевешивают риски. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за лекарственными средствами и товарами медицинского назначения Соединенного Королевства (MHRA), передает УНН.

Цитата:

"Сегодня регулирующий орган Великобритании, после тщательного научного обзора всех доступных данных, заявил, что имеющиеся данные не предполагают, что тромбы в венах (венозная тромбоэмболия) вызваны вакциной от COVID-19 AstraZeneca", - говорится в заявлении.

Как сообщает регулятор, дальнейшее изучение случаев продолжается.

"MHRA прежнему советует, что преимущества вакцин против COVID-19 перевешивают любые риски, и что население должно продолжать получать вакцину", - говорится в заявлении.

Что было раньше

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие европейские страны: Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, Норвегия и Исландия, а также "родина" препарата - Швеция.

За пределами Европы применение препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.

На этой неделе в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency) заявили, что польза вакцины от коронавируса, разработанная AstraZeneca, пока перевешивает возможные риски возникновения побочных эффектов, сам же вывод относительно вакцины регулятор ЕС готов будет предоставить в четверг, 18 марта.

Исполнительный директор ведомства Эмер Кук сообщил, что эксперты расследуют случаи образования тромбов у некоторых пациентов, которым ввели препарат. "Данная ситуация не является неожиданностью, когда речь идет о вакцинации миллионов людей", - отметил он. При этом Кук подчеркнул, что сейчас доказательств того, что к их возникновению привела именно вакцина, нет.

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня заявило, что преимущества вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, остановленной в ряде стран после появления информации об образовании тромбов у привившихся, превышают риски.