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Новости: Киев
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В столичном метрополитене взрывчатки не нашли: метро работает в обычном режиме

В столичном метрополитене взрывчатки не нашли: метро работает в обычном режиме

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киеве метро работает в обычном режиме после проверки сообщения о заминировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Цитата:

"Метрополитен работает в обычном режиме, все станции проверены и открыты для пассажиров. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен", - говорится в сообщении.

В КГГА напоминают, что ранее ряд станций метро и пересадочные узлы закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

"Сейчас станции "Червоный хутор", "Героев Днепра", "Академгородок", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Театральная", "Дворец спорта", а также пересадочные узлы проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены" , - отмечается в сообщении.

Что было раньше

Две станции метро Киева - "Крещатик" и "Майдан Независимости" - возобновили работу в обычном режиме после проверки сообщения о заминировании.

Дополнение

В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, метрополитен
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