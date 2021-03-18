Путин предложил Байдену дискуссию "в прямом эфире"

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию, но при условии, что она пройдет "фактически в прямом эфире". Об этом пишет УНН со ссылкой на Медузу.

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"Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне кажется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, но и для многих других стран", - говорится в сообщении.

Детали

Путин также заявил, что даст поручение МИД разработать соответствующий вопрос.

Контекст

Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Джо Байдена, который назвал президента РФ убийцей.

"И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская приказочка и шутку. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И с этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще".

Сегодня днем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина можно назвать "очень плохими".

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США", - отметил Песков в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Байдена.

Ранее, Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с попытками вмешательства Москвы в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

Позже в тот же день посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.