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Путин предложил Байдену дискуссию "в прямом эфире"

Путин предложил Байдену дискуссию "в прямом эфире"

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию, но при условии, что она пройдет "фактически в прямом эфире". Об этом пишет УНН со ссылкой на Медузу.

Цитата

"Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне кажется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, но и для многих других стран", - говорится в сообщении.

Детали

Путин также заявил, что даст поручение МИД разработать соответствующий вопрос.

Контекст

Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Джо Байдена, который назвал президента РФ убийцей.

"И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская приказочка и шутку. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И с этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще".

Сегодня днем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина можно назвать "очень плохими".

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США", - отметил Песков в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Байдена.

Ранее, Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с попытками вмешательства Москвы в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

Позже в тот же день посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, онлайн, встреча
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