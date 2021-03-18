До 300 млн военной помощи и спецпредставитель: в США снова подали Акт о партнерстве с Украиной

КИЕВ. 18 марта. УНН. Двупартийная группа сенаторов - сенаторы Боб Менендес, Джим Риш, член Комитета Сената по международным отношениям Роб Портман, Крис Мерфи, Джон Баррассо и Джин Шахин сегодня снова подали Акт о партнерстве

в области безопасности Украины для оказания помощи в области безопасности и стратегической поддержки Украине. Об этом говорится в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте комитета, передает УНН.

Цитата

"В течение семи лет после вторжения России, украинские военнослужащие самоотверженно и мужественно продолжали защищать свою родину от наземных, морских атак и кибератак, которые нарушают суверенитет и безопасность Украины. В интересах поддержки защиты Украины от российской агрессии и продвижения американских ценностей и внешнеполитических приоритетов, я с гордостью присоединяюсь к возобновлению действия Акта о партнерстве Украины в сфере безопасности, долгосрочного пакета помощи в сфере безопасности, который демонстрирует нашу двухпартийность в обеспечении безопасности Украины", - заявил сенатор Мендес.

Детали

Основные положения Закона включают следующие тезисы:

· предусматривает отчет о дипломатической поддержке США Украине в ближайшие пять лет;

· призывает Государственный департамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками;

· призывает администрацию назначить специального посланника для Украины, который будет служить связующим звеном США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовать диалогу между черноморскими странами;

· разрешает иностранное военное финансирование Украины на сумму до 300 миллионов долларов в год, при условии сертификации, включая полномочия предоставлять Украине военную помощь летального характера;

· требует отчета Министерства обороны и Госдепартамента о возможностях и потребностях вооруженных сил Украины, плана оказания помощи США в области безопасности Украине и любых рекомендаций;

· ускоряет передачу Украине лишних оборонных изделий и призывает к стратегии, побуждающей страны-партнеры делать то же самое;

· выделяет 4 миллиона долларов в год на обучение украинских военных.

Аналогичный документ ранее уже вносили в прошлом году, но он, вероятно, не успел пройти необходимые процедуры до выборов, что обусловило необходимость повторного внесения.

Напомним

В 2020 году в США утвердили пакет помощи Украине в сумме 250 млн долларов.

В марте текущего года в США приняли решение предоставить Украине еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи.