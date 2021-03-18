В Зеленского заявили, что ценят инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Офисе Президента Украины заявили, что Украина высоко ценит инициативу группы американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, относительно помощи государству в сфере безопасности и стратегической поддержки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

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"Украина высоко ценит инициативу группы американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, относительно помощи нашему государству в сфере безопасности и стратегической поддержки. США является стратегическим партнером Украины, поэтому всегда рады возможности для укрепления украинской-американских отношений и углубления сотрудничества, в частности в секторе национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что возможное предоставление дополнительного финансирования оборонной сферы Украины поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО.

"Также будем приветствовать назначение специального посланника США для участия в переговорах в нормандском формате для достижения мира на Донбассе", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Резолюцию в поддержку Украины и украинского народа внесла на рассмотрение Конгресса так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей.



