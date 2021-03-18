Переговоры по Донбассу: Арестович заявил, что РФ согласилась устранить осужденную за терроризм Пирогову

КИЕВ. 18 марта. УНН. Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) выразила готовность устранить от переговорного процесса осужденную в Украине за терроризм так называемую "общественную активистку" Майю Пирогову. Этого требовала украинская сторона. Об этом сегодня, 18 марта, в комментарии телеканалу "Дом" рассказал советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УНН.

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"После некоторого периода бурных совещаний внутри российской делегации сказали, что не так уж она и важна эта Майя, можем продолжать дальше переговоры", - сообщил Арестович.

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Это показывает, что российская сторона на самом деле критически нуждается в том, чтобы сохранялись переговоры, подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

"А мы отстояли свою позицию, показав, что, конечно, дипломатия - дипломатией, но с людьми, осужденными за терроризм и подозреваемыми в терроризме, мы вести переговоры не будем", - резюмировал Алексей Арестович.

Ранее он заявил, что вероятность полномасштабной войны на Донбассе - "около нуля".

Напомним

Консультации в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу заблокированы из-за присутствия на них осужденной за терроризм Майи Пироговой.

16 марта Украинская сторона на заседании рабочей группы Трехсторонней контактной группы попросила удалить из группы "приглашенную приглашенными" из оккупированного Донецка российской стороной "эксперта". В результате, заседание было приостановлено.

Гармаш в начале марта сообщал, что на тогдашнем заседании рабочей группы по политическим вопросам впервые заговорили так называемые "эксперты" с оккупированных Луганска и Донецка.

До этого, четыре заседания "эксперты ОРДЛО" присутствовали, но молчали.