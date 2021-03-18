Тернопольские школы отправляют на каникулы с 22 марта

КИЕВ. 18 марта. УНН. Перенести весенние каникулы с 29 на 22 марта предложили на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом в Тернополе. Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника управления образования горсовета Ольгу Похыляк.

Детали

Поэтому каникулы в тернопольских школах начнутся уже с понедельника, 22 марта, и продлятся по 28 марта. А на следующей неделе, после каникул, учащихся 5-11 классов переведут на дистанционное обучение, ученики 1-4 классов будут учиться в обычном режиме.

Тернопольские детсады продолжают работать.

"Если недели две-три назад ситуация была стабильна, то начиная с понедельника, 15 марта, мы отслеживаем динамику заболеваемости гриппом, ковид, ОРВИ среди учащихся и педагогических работников. Такую информацию мы получаем ежедневно, - отметила Ольга Похыляк. - На сегодня у двух школах - № 3 и № 10 ученики 5-11 классов переведены на дистанционное обучение, в 22-х школах закрыты отдельные классы. Относительно детсадов, к счастью, больных детей нет, болеют только некоторые воспитатели, и на сегодня закрыто 8 групп", - говорится в сообщении.

Добавим

Министерства здравоохранения и образования и науки рекомендует перейти на дистанционное обучение учащимся школ, кроме начальных классов, а также студентам колледжей и вузов. Эти рекомендации прилагаются к имеющимся карантинным мероприятиям.

15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 марта 2021 года.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.