Нардеп Ивченко: в земельной реформе нет фермера и села, только интересы людей с состоянием

КИЕВ. 18 марта. УНН. Несмотря на незначительные положительные стороны земельной реформы, как передача земель территориальным общинам, главной ее проблемой является отсутствие защиты фермеров и села - только интересов людей с состоянием. Об этом в эфире Первого независимого рассказал член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко, передает УНН.

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"Единственная проблема, что нет фермера и села в этом законе, потому что на сегодня фермер неконкурентоспособен с латифундистом. Латифундист будет покупать землю, инвест-банкир будет покупать землю, и у нас фермерство, как мы привыкли, с хозяйственным двором, трактором, сеялкам будет превращаться в корпоративный бизнес. А при корпоративном бизнесе комбайн от Днепра до Карпат беспрепятственно будет ездить. Для кого тогда будет программа Президента "Новое село", если в селах людей не будет", - отметил Ивченко.

Детали

Однако, народный депутат также отметил, что в "земельных законах" есть несколько положительных моментов. Среди них - передача земель территориальным общинам.

"Здесь есть положительные стороны. Это наконец передача земель территориальным общинам. Мы убираем границы между государственными и коммунальными землями. Три полномочия, которые отдаются общинам: если земли не используются, если используются без документов или произошел самозахват земель. Все остальные полномочия остаются в кадастре", - пояснил парламентарий.

Дополнение

Напомним, политолог Виктор Таран считает, что земельная реформа повторит печальный опыт приватизации 90-х.

Ранее народный депутат Вадим Ивченко заявил, что председатель аграрного комитета Николай Сольский является совладельцем компании, которая имеет почти 50 тыс. га земли. Поэтому, по его мнению, не удивительно, что вся аграрная политика проводится исключительно для крупных аграрных компаний и латифундистов, потому что на ключевых аграрных должностях находятся люди со своими бизнес-интересами. Он также отметил, что от открытия рынка земли не стоит ждать инвестиций.